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07:19, 18 августа 2023Россия

В российском гипермаркете произошел мощный пожар

МЧС сообщило о пожаре в гипермаркете в Усть-Илимске Иркутской области

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / РИА Новости

В Усть-Илимске Иркутской области на площади в 800 квадратных метров загорелся гипермаркет «Экономия» на улице 50 лет ВЛКСМ. Об этом сообщило региональное МЧС в своем Telegram-канале.

Как сообщили в ведомстве, сообщение о возгорании поступило утром 18 августа. До прибытия пожарных из здания магазина самостоятельно эвакуировались семь человек. Пострадавших нет.

В МЧС добавили, что в тушении огня задействованы семь пожарных расчетов.

Накануне в центре Екатеринбурга загорелась строящаяся ледовая «УГМК-Арена». Очаг возгорания находился на шестом этаже, где на площади десять квадратных метров вспыхнули лакокрасочные материалы и утеплитель. 200 человек, находившихся на объекте, эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных.

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    Константин Лысяков
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