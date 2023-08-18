Свадебный кортеж устроил стрельбу в центре российского города

В Петербурге остановили стрелявший свадебный кортеж, одного водителя задержали

В Санкт-Петербурге объявили план «Перехват», чтобы остановить свадебный кортеж, из окон которого стреляли. О происшествии в центре города сообщает 78.ru.

По данным издания, полиция задержала одного из водителей. Им оказался 34-летний житель Московской области, у которого при себе был травматический пистолет. Предположительно, он устроил стрельбу из окна черной Toyota Camry. Оружие изъяли.

По данным «Фонтанки», в отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

О стрельбе заявил в полицию очевидец. Он сообщил, что, проезжая мимо кортежа в центре города, услышал звуки выстрелов.