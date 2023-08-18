В Дагестане опровергли информацию о поиске родных пострадавших при взрыве детей

Минздрав Дагестана опроверг поиск родных пострадавших при взрыве на АЗС детей

В дагестанских пабликах в соцсетях и Telegram-каналах распространилась информация о поиске родных детей, пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале и госпитализированных в местную больницу. Однако Минздрав Республики Дагестан опроверг утверждения о том, что в медучреждении находятся несовершеннолетние, чьи родители или родственники не нашлись.

Telegram-канал «ТУТ ДАГЕСТАН» 15 августа опубликовал написанный от руки документ со списком детей, якобы пострадавших при ЧП на АЗС. «Дети попали в многопрофильную больницу без родителей, разошлите по группам, может, кто узнает», — говорилось в посте.

В списке, распространяемом в сети, обозначены личные данные и диагнозы 13 несовершеннолетних, якобы пострадавших при взрыве на АЗС и госпитализированных в многопрофильную больницу — то есть Детскую республиканскую клиническую больницу имени Н.М.Кураева (ДРКБ).

Правительство Дагестана в своем Telegram-канале 15 августа сообщило, что в ДРКБ поступило 13 детей, пострадавших при ЧП на АЗС. Издание Mash в тот же день также опубликовало список пострадавших при взрыве. В перечне пациентов, госпитализированных в ДРКБ — 13 человек. Многие имена и даты рождения совпадают с личными данными детей, указанных в распространяемом в соцсетях списке.

Тем не менее с уверенностью утверждать о том, что все данные о пострадавших на АЗС детях, указанные в распространяемом в интернете списке, верны, не представляется возможным, поскольку в сети не приводятся какие-либо доказательства этой информации.

Главный врач ДРКБ Башир Махачев в видео, опубликованном правительством Дагестана 16 августа, заявил, что рядом с госпитализированными детьми находятся их родные. «С родителями круглые сутки работают и дежурят психологи, у госпитализированных, у кого нет родителей, — дяди или тети с ними рядом лежат. Без старших нет ни одного ребенка», — заверил Махачев.

Минздрав Республики Дагестан в Telegram-канале 17 августа опроверг информацию о поиске родных детей, пострадавших при взрыве на АЗС. «Среди пострадавших при взрыве на АЗС в Кумторкалинском районе нет неизвестных, чьи родственники не нашлись. Тем более таких нет среди детей!» — говорится в публикации. Минздрав также назвал распространяемые утверждения о поиске родителей пострадавших детей информационной диверсией.

Утверждения о том, что в Дагестане ищут родителей детей, пострадавших при взрыве на АЗС, не распространились в российских СМИ. При этом некоторые медиа опубликовали опровержение этой информации (1, 2).

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