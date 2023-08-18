Сообщения о воздушной тревоге на Крымском мосту опровергли

Власти опровергли информацию о воздушной тревоге на Крымском мосту

Власти Крыма опровергли информацию о том, что в районе Крымского моста объявлена воздушная тревога. Ранее подобные сообщения стали массово поступать жителям Крыма в мессенджеры с аккаунта под названием «Оперативный штаб Республики Крым».

Соответствующие сведения распространились в пятницу, 18 августа. Скриншот рассылки приводился в Telegram-канале информационного портала «Крым 24». В тексте утверждалось, что проезд по мосту через Керченский пролив якобы временно приостановлен. «Всем немедленно покинуть мост!» — говорилось в публикации.

При этом в реальном официальном Telegram-канале с оперативной информацией о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту какие-либо сведения об экстренной ситуации отсутствовали — начиная с 7:00 лишь сообщалось, что со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет, а со стороны Керчи затор наблюдается.

Также подобных предупреждений не было опубликовано в официальном Telegram-канале главного управления МЧС России по Крыму. В 6:00 ведомство доложило лишь о возобновлении работы Керченской паромной переправы.

Советник главы Крыма Олег Крючков вскоре опроверг распространяемые сведения и заявил, что на крымские номера телефонов была совершена украинская интернет-атака. «Это украинский вброс и фейк. Доверяйте только официальным ресурсам», — пояснил представитель власти.

Утверждения о том, что в районе Крымского моста объявлена воздушная тревога, не получили распространения в СМИ. Российские издания впоследствии публиковали лишь опровержение данных сведений, в их числе оказались «Коммерсантъ», РИА Новости, MK.RU, RT, РБК, ТАСС.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»