Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:00, 18 августа 2023Моя страна

В Нижнем Тагиле пройдет Фестиваль грамотности

В Нижнем Тагиле с 6 по 10 сентября пройдет Фестиваль грамотности

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Нижнем Тагиле в рамках национального проекта «Культура» для жителей и гостей города проведут Фестиваль грамотности. Об этом сообщает «Тагил.Лайф».

Мероприятие пройдет с 6 по 10 сентября. Все желающие смогут посетить филологический интенсив и научно-популярные лекции о русском языке и лингвистике, а также встретиться с известными писателями и литературными критиками. Кроме того, гостей ждут мастер-классы по цифровому этикету и риторике, презентация книг и онлайн-курсов.

Завершится фестиваль ежегодным онлайн-марафоном Тотального диктанта, который посвящен Международному дню грамотности.

Ранее сообщалось, что два новых образовательно-производственных кластера планируют открыть в Нижегородской области в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Как отмечает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в каждом из кластеров будет создан колледж под ключ.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Удовик
    Обсудить
    Последние новости

    Американский БПЛА заметили над Черным морем на фоне атаки ВСУ на корабли России

    Бывший депутат Рады призвал украинский народ к восстанию

    Россиян обязали ставить на учет одну категорию транспорта

    Россиянин 16 лет проработал в МВД с подаренным женой поддельным дипломом

    Гоар Аветисян показала фигуру в облегающем платье и раскрыла свой вес

    Переехавшая из Бразилии в Россию телеведущая сравнила две страны

    В США назвали случайностью падение американского беспилотника в Черное море

    В России опровергли сообщения о резком подорожании соды

    Россиянка купила для кошек отдельную квартиру и попала под суд

    В Швеции захотели пересмотреть закон о сожжении Корана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости