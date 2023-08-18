В Нижнем Тагиле пройдет Фестиваль грамотности

В Нижнем Тагиле с 6 по 10 сентября пройдет Фестиваль грамотности

В Нижнем Тагиле в рамках национального проекта «Культура» для жителей и гостей города проведут Фестиваль грамотности. Об этом сообщает «Тагил.Лайф».

Мероприятие пройдет с 6 по 10 сентября. Все желающие смогут посетить филологический интенсив и научно-популярные лекции о русском языке и лингвистике, а также встретиться с известными писателями и литературными критиками. Кроме того, гостей ждут мастер-классы по цифровому этикету и риторике, презентация книг и онлайн-курсов.

Завершится фестиваль ежегодным онлайн-марафоном Тотального диктанта, который посвящен Международному дню грамотности.

Ранее сообщалось, что два новых образовательно-производственных кластера планируют открыть в Нижегородской области в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Как отмечает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в каждом из кластеров будет создан колледж под ключ.

