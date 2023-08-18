Венгрия предложила другой маршрут для идущего через Украину российского газа

Венгрия предложила пустить по «Турецкому потоку» идущий через Украину газ из РФ

Газ, который Венгрия получает из России через Украину, можно отправлять по другому маршруту — через «Турецкий поток». Такое предложение озвучил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Его цитирует РИА Новости.

«Венгрия вовремя приняла меры, чтобы усилия по диверсификации касались не только источников, но и маршрутов», — сказал Сийярто. Министр напомнил, что пропускная способность «Турецкого потока» в Венгрию составляет 8,5 миллиарда кубометров в год, поэтому газопровод может полностью вместить все объемы газа, которые Москва поставляет Будапешту по долгосрочному контракту.

В 2021 году Венгрия заключила с «Газпромом» контракт на поставку 4,5 миллиарда кубометров газа каждый год в течение 15 лет в обход Украины. 3,5 миллиарда из них идут через Сербию (из «Турецкого потока») и 1 миллиард — через Австрию. В день страна получает около 12,3 миллиона кубометров газа. В августе 2022 года Будапешт договорился с Москвой о дополнительных поставках 5,8 миллиона кубометров топлива ежедневно через «Турецкий поток». При этом часть российского газа Венгрия продолжает получать транзитом через украинский пункт пропуска Берегово.