Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
20:47, 18 августа 2023Экономика

Венгрия предложила другой маршрут для идущего через Украину российского газа

Венгрия предложила пустить по «Турецкому потоку» идущий через Украину газ из РФ

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Газ, который Венгрия получает из России через Украину, можно отправлять по другому маршруту — через «Турецкий поток». Такое предложение озвучил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Его цитирует РИА Новости.

«Венгрия вовремя приняла меры, чтобы усилия по диверсификации касались не только источников, но и маршрутов», — сказал Сийярто. Министр напомнил, что пропускная способность «Турецкого потока» в Венгрию составляет 8,5 миллиарда кубометров в год, поэтому газопровод может полностью вместить все объемы газа, которые Москва поставляет Будапешту по долгосрочному контракту.

В 2021 году Венгрия заключила с «Газпромом» контракт на поставку 4,5 миллиарда кубометров газа каждый год в течение 15 лет в обход Украины. 3,5 миллиарда из них идут через Сербию (из «Турецкого потока») и 1 миллиард — через Австрию. В день страна получает около 12,3 миллиона кубометров газа. В августе 2022 года Будапешт договорился с Москвой о дополнительных поставках 5,8 миллиона кубометров топлива ежедневно через «Турецкий поток». При этом часть российского газа Венгрия продолжает получать транзитом через украинский пункт пропуска Берегово.

Что думаешь? Оцени!
    Софья Ермакова
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о подготовке Россией, Турцией и Катаром новой зерновой сделки

    В США продадут дом за один доллар

    Популярный iPhone подешевел в России

    Российский юрист раскрыла способ наказать за консумацию

    Россиянам пообещали рост цен на молоко и яйца

    Подростки на рыбалке выловили из канала в Петербурге части оружия

    Венгрия предложила другой маршрут для идущего через Украину российского газа

    Россиянка описала западный лоукостер словами «будете платить и плакать»

    Россиян научили выбирать пластиковые окна с лучшей защитой от шума

    Экс-советник Кучмы обвинил Зеленского в неспособности управлять страной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости