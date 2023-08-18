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23:00, 18 августа 2023Экономика

Зарплаты российских работников госорганов проиндексируют

Минтруд: работникам госорганов проиндексируют зарплаты с 1 октября на 5,5%

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Работникам российских государственных органов, которые не являются госслужащими, проиндексируют зарплаты с 1 октября 2023 года на 5,5 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РФ, передает ТАСС.

Согласно постановлению правительства, к сотрудникам, чей оклад проиндексируют, относятся коменданты, кассиры, заведующие канцелярией, стенографисты, экспедиторы и ряд других профессий. В министерстве добавили, что повышение зарплат таких работников на уровень инфляции закреплено в законе о федеральном бюджете на 2023 год.

Ранее россияне назвали желаемый размер пенсий, в среднем по стране он составил 46-104 тысяч рублей. Наибольший размер отчислений хотят получать жители Краснодарского края, а самый скромный — жители Челябинской области.

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    Александра Синицына
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