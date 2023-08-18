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09:38, 18 августа 2023Силовые структуры

Москвичка случайно узнала о насилии ее экс-супруга над мальчиками

Shot: в Москве женщина нашла видео, на которых ее экс-супруг насилует детей

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве 46-летняя женщина узнала, что ее 47-летний бывший муж насиловал несовершеннолетних мальчиков. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, женщина решила устроить генеральную уборку в квартире в Академическом районе. Она заметила в ящике два компакт-диска, которые давно не использовались. Тогда она решила посмотреть, что записано на носителях. На записях ее экс-супруг домогался и приставал к мальчикам 10 и 14 лет. Отмечается, что москвичка давно не живет с мужем и не знает, почему эти диски оказались в ее доме. Она отнесла их в полицию.

Выяснилось, что фигурант — директор фотоателье. Еще два года назад он растлил детей в подмосковной квартире в Звенигороде и записал на видео. Он выбирал потерпевших, у которых не было отцов, чтобы никто не смог за них заступиться. Дети боялись рассказывать о произошедшем матерям.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 131 («Изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста») и 135 («Развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста») УК РФ. Теперь мужчине может грозить до 20 лет колонии.

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    Екатерина Власова
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