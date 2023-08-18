Завершено расследование уголовного дела против подпольного оружейника из Москвы

В Москве будут судить мужчину за незаконные изготовление и продажу оружия

В Москве Щербинский районный суд рассмотрит дело местного жителя, обвиняемого в незаконном обороте оружия. О завершении расследования уголовного дела «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, в 2022 году сотрудники полиции и УФСБ по Ульяновской области задержали в городе жителя, который получал по почте ствол от пистолета. Они смогли вычислить отправителя посылки — им оказался 32-летний житель столицы. Тогда сотрудники МВД совместно с коллегами из УФСБ России по Москве и Московской области поймали его в почтовом отделении. Он снова собирался отправить запрещенный предмет заказчику.

В арендованном фигурантом гараже полицейские обнаружили винтовку, пять пистолетов-пулеметов, более 500 патронов различного калибра, основные части огнестрельного оружия различных моделей и многочисленные инструменты для изготовления предметов вооружения, в том числе два промышленных станка. Выяснилось, что подпольный оружейник с июня 2021 по май 2022 года изготавливал части огнестрельного оружия и переделывал охолощенные образцы в боевые, а затем продавал все в Интернете.

Всего полицейские в рамках дела провели 90 обысков у граждан в 30 регионах России. Все они незаконно приобретали оружие. Сотрудники изъяли девять самодельно переделанных пистолетов, два пистолета-пулемета, 30 основных частей огнестрельного оружия и более 700 патронов различного калибра. «В отношении приобретателей возбуждено 26 уголовных дел», — рассказывает Волк.

Основной фигурант обвиняется по статье 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») и 223 («Незаконное изготовление оружия») УК РФ.