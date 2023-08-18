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19:38, 18 августа 2023Силовые структуры

Сотрудницы российской соцзащиты украли более 12 миллионов рублей из нацпроекта

В Забайкалье две сотрудницы соцзащиты похитили более 12 млн рублей из нацпроекта

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Забайкалье следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника и главного инспектора отдела выплат филиала краевого центра социальной защиты населения, которых подозревают в похищении более 12 миллионов рублей, выделенных по нацпроекту «Демография». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления ФСБ России по региону.

Сейчас материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

По данным ведомства, с 2020 по 2021 годы две сотрудницы соцзащиты воровали бюджетные средства, которые выделялись
в рамках национального проекта «Демография». Эти деньги должны были пойти на поддержку семей с детьми в возрасте от трех до семи лет.

Женщины разработали целую схему — они искали подставных людей, предлагали им определенную сумму, а взамен просили предоставить паспортные данные и реквизиты банковских карт для перевода им социальных выплат. Далее женщины передавали данные в систему и оформляли права на получение пособий. При этом по закону получать такую господдержку эти лица не могли. Всего в схеме было задействовано 23 человека.

Нацпроект «Демография» планируется реализовать до 2030 года. В него входит, в частности, федеральный проект «Старшее поколение», который нацелен на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни людей.

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    Варвара Митина
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