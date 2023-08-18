Глава российского региона назвал износ энергосетей немыслимым

Глава Дагестана Меликов назвал немыслимым износ энергосетей в регионе

Износ энергосетей в Дагестане «немыслимый», и самостоятельно республика не может справиться с проблемой из-за отсутствия финансирования и масштабов необходимых работ. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Сергей Меликов.

Он подчеркнул, что действия оператора выглядят недостаточными, поэтому нужно срочно провести оценку текущих отключений и принять экстренные меры. «Эти вопросы, к сожалению, выходят за рамки полномочий региональной власти и требуют решений федеральных органов власти. О чем я сегодня открыто доложил», — отметил Меликов.

Глава республики призвал жителей не перекрывать трассы и не увеличивать социальную нестабильность, так как это радует врагов и экстремистов. «Для них это повод думать, что нас можно легко победить, стравив друг с другом», — указал губернатор.

По словам Меликова, он воспользовался заседанием президиума Госсовета и доложил президенту страны Владимиру Путину о плачевном состоянии энергетического комплекса в регионе. Губернатор выразил уверенность, что глава государства, который по-особенному тепло относится к Дагестану, окажет поддержку в вопросе.

Ранее Меликов рассказал, что Путин предложил оказать федеральную поддержку после взрыва на автозаправочной станции (АЗС) в Махачкале.