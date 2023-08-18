Россиянин изнасиловал и взял в заложницы сожительницу

Mash: житель Первоуральска изнасиловал и взял в заложницы сожительницу

50-летний житель Первоуральска изнасиловал и взял в заложницы сожительницу. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, мужчина ехал с подругой на машине по маршруту Екатеринбург — Пермь. Они поссорились, тогда мужчина разозлился и избил женщину. Он сломал ей два ребра. Затем россиянин надругался над потерпевшей.

Когда они доехали до квартиры, фигурант запер сожительницу и не разрешал вызвать скорую. Поздно вечером раненая все же смогла написать сообщение сыну с просьбой о помощи. Юноша вызвал полицейских. Они освободили пленницу и задержали мужчину.

В отношении фигуранта возбудили дело по трем статьям: «насильственные действия сексуального характера», «незаконное лишение свободы» и «избиение».