В Польше пообещали подумать о сносе забора на границе с Белоруссией

Польские власти могут снести забор на границе с Белоруссией после референдума

Польские власти могут снести забор на границе с Белоруссией в случае соответствующего решения на референдуме. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя правительства Петра Мюллера.

15 октября в Польше вместе с парламентскими выборами пройдет референдум, на который вынесут ряд вопросов. Они будут касаться приема мигрантов, пенсионного возраста, приватизации и забора на границе с Белоруссией.

По словам Мюллера, если референдум признают состоявшимся, то есть в нем примут участие более половины поляков, то решение будет принято. Тем не менее он надеется, что этого не случится, так как «поляки в этих вопросах рассудительны».

Ранее премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил, что благодаря тому, что референдум пройдет вместе с парламентскими выборами, это позволит сэкономить деньги. Основной вопрос — это мнение поляков о размещении мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки.