Экс-разведчик США Риттер: Зеленский может потерять Одессу, не заключая перемирие

Если президент Украины Владимир Зеленский не захочет заключить перемирие, то он может потерять Одессу. Об этом заявил бывший сотрудник разведки США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Он заявил, что сейчас командование украинской армии кидает в бой последних людей. Бывший разведчик предположил, что в скором времени Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерпят поражение на поле боя.

«Вопрос в том, как Киев захочет закончить конфликт с политической точки зрения», — сказал Риттер.

Он отметил, что если Украина не захочет завершить конфликт, то Россия начнет прорыв фронта и может получить контроль над Одессой. Ведь «ставка киевского режима на контрнаступление не оправдается, а оно уже терпит крах».

Ранее американские наемники, которые воевали на Украине, признались, что их шокировали жестокие и ужасные бои с Российской армией. По словам одного из них, его подразделение понесло 85 процентов потерь.