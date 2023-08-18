Власти Румынии ожидают 60 процентов экспорта украинского зерна через страну

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку озвучил ожидаемые цифры экспорта украинского зерна через страну во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, пишет ТАСС.

Так, Румыния захотела стать транзитным хабом для украинского зерна. Чолаку выразил надежду, что через территорию Румынии транзитом будет проходить до 60 процентов экспорта зерна из Украины.

При этом он подчеркнул, что поддержка зерновой инициативы Украины не должна противоречить интересам национальных производителей из самой Румынии. Премьер-министр отметил необходимость «учитывать в равной степени озабоченности румынских фермеров».

«Защита внутреннего румынского рынка и румынских фермеров — одна из главных целей этого правительства, и мы обеспечим развитие ситуации в правильном направлении», — резюмировал глава румынского правительства.

Ранее стало известно, что Польша продолжит блокировать поставки украинского зерна. По словам президента страны Анджея Дуды, Польша будет отстаивать свои интересы и защищать как свой внутренний рынок, так и рынок Евросоюза. Он подчеркнул, что Варшава не снимет блокаду с украинского зерна.