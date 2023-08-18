Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:03, 18 августа 2023Путешествия

Пьяная мать обругала члена экипажа за запрет покурить в полете и попала в тюрьму

Агрессивная пассажирка Ryanair устроила скандал в самолете и попала в тюрьму

Фото: Mohammad Arrahmanur / Unsplash

Пьяная мать обругала члена экипажа за запрет покурить в полете на борту самолета Ryanair и попала в тюрьму. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Уточняется, что пассажирка Джессика Хорн (Jessica Horne) была приговорена к 18 месяцам заключения и принудительному лечению от алкоголизма. Кроме того, ей предстоит выплатить штраф в размере одной тысячи фунтов стерлингов (118 тысяч рублей).

По информации издания, Хорн летела с ребенком и парнем с острова Фуэртевентура в Манчестер, когда произошел инцидент. Пассажирка выпила водку незадолго до вылета, вела себя агрессивно и устроила скандал. Просьбы бортпроводника не курить вейп женщина игнорировала. Сначала дебоширка попыталась поцеловать одного члена экипажа, а затем стала выкрикивать расистские оскорбления в адрес другого.

По прибытии в пункт назначения Хорн встретили полицейские. В одного из офицеров агрессивная пассажирка попыталась плюнуть, но не попала.

Ранее пьяная стюардесса сорвала вылет рейса и вынудила авиакомпанию Ryanair выплатить пассажирам десятки тысяч рублей. Недовольные пассажиры потребовали компенсацию за причиненные неудобства и написали совместную жалобу на авиакомпанию.

Что думаешь? Оцени!
    Зарина Дзагоева
    Обсудить
    Последние новости

    В РПЦ начали проверку из-за освящения памятника Сталину

    Знаменитости поженят москвичей на Московском урбанфоруме

    Российская биатлонистка сменила спортивное гражданство

    Пьяная мать обругала члена экипажа за запрет покурить в полете и попала в тюрьму

    Европе предрекли первое за долгое время похолодание

    Сообщения о пролете БПЛА в Серпухове не подтвердились

    СКР возбудил дело по факту нападения на журналистов ВГТРК

    В Белоруссии рассказали о заслоне от удара НАТО по России

    Европейская страна заявила о нулевой зависимости от газа из России

    Лидеры стран Балканского региона и ЕС встретятся с Зеленским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости