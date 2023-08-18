Пьяная мать обругала члена экипажа за запрет покурить в полете и попала в тюрьму

Агрессивная пассажирка Ryanair устроила скандал в самолете и попала в тюрьму

Пьяная мать обругала члена экипажа за запрет покурить в полете на борту самолета Ryanair и попала в тюрьму. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Уточняется, что пассажирка Джессика Хорн (Jessica Horne) была приговорена к 18 месяцам заключения и принудительному лечению от алкоголизма. Кроме того, ей предстоит выплатить штраф в размере одной тысячи фунтов стерлингов (118 тысяч рублей).

По информации издания, Хорн летела с ребенком и парнем с острова Фуэртевентура в Манчестер, когда произошел инцидент. Пассажирка выпила водку незадолго до вылета, вела себя агрессивно и устроила скандал. Просьбы бортпроводника не курить вейп женщина игнорировала. Сначала дебоширка попыталась поцеловать одного члена экипажа, а затем стала выкрикивать расистские оскорбления в адрес другого.

По прибытии в пункт назначения Хорн встретили полицейские. В одного из офицеров агрессивная пассажирка попыталась плюнуть, но не попала.

Ранее пьяная стюардесса сорвала вылет рейса и вынудила авиакомпанию Ryanair выплатить пассажирам десятки тысяч рублей. Недовольные пассажиры потребовали компенсацию за причиненные неудобства и написали совместную жалобу на авиакомпанию.