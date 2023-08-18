Предсказано будущее курса юаня на фоне торможения экономики Китая

Экономист Беляев усомнился в сильном падении курса юаня

Юань снижается по отношению к доллару, так как в экономическом развитии Китая произошло торможение, сообщил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с «Лентой.ру» он также объяснил, почему юань не снижается по отношению к рублю, и рассказал о том, что ожидает китайскую валюту в ближайшем будущем.

Сейчас китайцы начинают продавать иностранную валюту, чтобы поддержать спрос на юани и курс национальной валюты, сказал эксперт. «Насколько это им поможет, зависит от глубины проблем в экономике», — полагает он.

Экономист допустил, что юань продолжит снижение по отношению к доллару, если проблемы в китайской экономике носят глубинный характер и способны оказать серьезное сдерживающее воздействие на ее развитие. Однако усомнился в том, что КНР допустит такой сценарий. По его мнению, сейчас китайцы примут стимулирующие меры и выведут экономику на траекторию развития. Тогда юань стабилизируется, прекратив падение по отношению к доллару.

Дело в не в том, повысится ли его курс. Для предпринимателей и экономики главное, чтобы курс был стабильный, с небольшими колебаниями. И взлеты, и провалы — плохо Михаил Беляев экономист

На фоне падения юаня по отношению к доллару курсовое соотношение китайской валюты и рубля остается относительно стабильным, отметил он. По словам экономиста, это объясняется тем, что российская валюта тоже снижается по отношению к американской. Поэтому ожидать ослабления юаня по отношению к рублю не стоит, полагает аналитик. Напротив, курс китайской валюты даже может повыситься относительно российской, если КНР удастся преодолеть торможение в экономическом развитии.

Ранее стало известно, что государственные банки Китая активно продают доллары США за юани на спотовых валютных рынках для спасения курса национальной валюты от падения. С начала месяца она потеряла около 2,4 процента по отношению к доллару, а с начала года — 6 процентов.

Эксперты связывают ослабление экономики Китая с «нулевой терпимостью» КНР к COVID-19 и мировым кризисом из-за санкций, повлекшим снижение покупательской способности.

