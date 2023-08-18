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08:08, 18 августа 2023Мир

В США рассказали о передаче F-16 Украине

Politico: передача F-16 Украине позволит ВСУ начать обучение на истребителях

Фото: Ann Wang / Reuters

Одобрение передачи истребителей F-16 Украине из Дании и Нидерландов позволит начать обучение Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает Politico со ссылкой на двух официальных лиц США.

«Таким образом, Украина сможет в полной мере воспользоваться своими новыми возможностями, как только первая группа пилотов завершит обучение», — сказал источник издания.

В материале сказано, что в совокупности эти шаги сигнализируют о намерении Вашингтона как можно скорее доставить истребители на поле боя. Запрос Дании на передачу учебных материалов, таких как руководства по эксплуатации и авиасимуляторы, является последним бюрократическим препятствием со стороны США перед началом обучения, отмечает издание.

Программа обучения начнется «в ближайшее время», сказал один из официальных представителей США. Уточняется, что Киев направил список из 32 пилотов, которые готовы к обучению, но чиновник из США заявил, что только восемь из них владеют английским языком для завершения курса. Остальные 24 человека должны пройти программу обучения английскому языку, которую проводит Соединенное Королевство, прежде чем они смогут начать обучение полетам на самолетах.

Ранее власти США одобрили поставки Данией и Нидерландами истребителей F-16 на Украину. Уточняется, что американский госсекретарь Энтони Блинкен уже отправил коллегам в Дании и Нидерландах соответствующее письмо, но точные сроки поставок истребителей не приводятся.

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    Виктория Кондратьева
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