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17:49, 18 августа 2023Силовые структуры

Назначен новый заместитель директора Росгвардии

Указом президента РФ генерал-лейтенант Воробьев стал замглавы Росгвардии
Алексей Воробьев

Алексей Воробьев. Кадр: САМПО ТВ 360 / YouTube

Новым заместителем директора Росгвардии указом президента России назначен командующий Северо-Западного округа войск нацгвардии генерал-лейтенант Алексей Воробьев. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Новый замглавы будет курировать военно-политическую работу ведомства.

«Это настоящий боевой офицер и человек слова, генерал Воробьев сумеет поднять престиж Росгвардии на еще более высокую планку», — написал парламентарий, комментируя назначение.

Воробьев — выпускник Таллинского военно-политического училища, служил в спецназе Внутренних войск и участвовал в боевых операциях во многих горячих точках. В разное время он служил в МВД, ФСО, ФТС. Также занимал пост секретаря Совбеза и председателя правительства Ингушетии. В 2017 году вернулся в Росгвардию.

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    Любовь Ширижик
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