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10:30, 18 августа 2023Силовые структуры

Россиянин сжег сотовую вышку из страха перед 5G и отправил фото в полицию

В Иркутске житель сжег сотовую вышку из страха перед 5G и отправил фото в МВД

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Иркутске полиция и ФСБ задержали 41-летнего местного жителя, который поджег оборудование вышки сотовой связи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Мужчина совершил правонарушение после того, как два года назад прочитал в интернете о вреде 5G. По словам поджигателя, он стал чувствовать излучения, которые мешали ему спать и «вызывали боль в глазных яблоках». С тех пор он начал изучать по интернет-статьям влияние сотовой связи на окружение.

Устранить причину недугов мужчина решил несколько месяцев назад и все это время готовился. В итоге он купил горючую жидкость и ночью накануне отправился к вышке, где поджег провода трансформатора. Утром мужчина сфотографировал место происшествия и отправил в полицию снимки с сообщением о проблемах с электроэнергией.

Сообщается, что мужчина нигде не работал, проживал с матерью в многоквартирном доме неподалеку.

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    Илона Палей
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