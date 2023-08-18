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08:34, 18 августа 2023Ценности

Блогерша с нулевым размером груди показала фигуру в бикини

Фото: @clara_dao

Блогерша и приверженка идей бодипозитива Клара Дао из Торонто, Канада, показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах девушка с нулевым размером груди предстала в черно-розовом бикини с изображением персонажа Hello Kitty. Комплект состоял из топа с треугольными чашками с завязками на шее и V-образных трусов. Кроме того, инфлюэнсерша распустила волосы, накрасила ногти красным лаком и дополнила образ панамой в тон одежде и серьгами-кольцами.

При этом Дао обратилась к зрительницам с маленьким бюстом, высказавшись в их поддержку. «Я здесь, чтобы поднять тебе настроение, когда ты будешь носить бикини. Ты выглядишь удивительно, не переживай», — заявила она.

В сентябре 2022 года Клара Дао рассказала, что ранее пыталась соответствовать навязанным стандартам красоты и выбирала модели бра с косточками и эффектом пуш-ап. Однако впоследствии она решила полностью отказаться от использования данного вида нижнего белья.

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    Алина Гостева
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