В Челябинске появились новые пешеходные зоны с качелями

На улице Свободы в Челябинске появились новые пешеходные зоны с качелями

В центре Челябинска, по обеим сторонам улицы Свободы, появились новые пешеходные зоны. Об этом сообщает портал «Хорошие новости».

В ходе работ там установили качели с подсветкой, скамейки, велопарковки и велостанции, стрелочный указатель и малые архитектурные формы. Параллельно пешеходной зоне сделали велодорожку.

Кроме того, вдоль всего обновленного участка — от улицы Плеханова до улицы Орджоникидзе — смонтировали наружное освещение. Здесь установили световые арт-объекты, а также развесили гирлянды.

В администрации города отметили, что участок стал еще одним важным отрезком пешеходных маршрутов, которые связывают вокзал и центр города.

Ранее в августе в Челябинске во время строительства набережной на берегу озера Смолино в Ленинском районе нашли родник с ключевой водой. По слова главы города Натальи Котовой, вода пригодна для питья.