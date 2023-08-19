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15:12, 19 августа 2023Россия

В Минобороны сообщили о пресечении атаки беспилотника ВСУ

Минобороны сообщило о пресечении атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать объекты на территории России при помощи беспилотника (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

«19 августа около 14:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что беспилотник ВСУ был обнаружен и уничтожен российскими средствами противовоздушной обороны над территорией Белгородской области. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее 19 августа сообщалось, что украинские военные совершили террористическую атаку на военный аэродром в Новгородской области. Беспилотник был замечен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома под Новгородом и уничтожен. Как уточнили в Минобороны, в ходе атаки был поврежден один самолет, среди людей пострадавших нет.

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    Олег Давыдов
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