110-летний отец 12 детей женился в четвертый раз

В Пакистане 110-летний отец 12 сыновей и дочерей женился в четвертый раз

В Пакистане 110-летний долгожитель женился на 55-летней женщине. Об этом сообщает 24 News HD.

Свадьба, наделавшая много шума среди местных жителей, состоялась в округе Мансехра провинции Хайбер-Пахтунхва. Абдул Ханан Свати, являющийся отцом 12 детей, женился в четвертый раз в жизни. Вместе с внуками и правнуками семья молодожена насчитывает 84 человека.

На торжественной церемонии, прошедшей в местной мечети, присутствовали шесть сыновей и шесть дочерей жениха. Его очередной избранницей стала женщина из округа Баттаграм. Традиционный выкуп, который муж обязан передать жене после свадьбы, составил пять тысяч рупий (5,6 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии 90-летний мужчина сыграл свадьбу с пятой женой. Более того, молодожен заявил, что намерен жениться еще.