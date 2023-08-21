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09:10, 21 августа 2023Из жизни

110-летний отец 12 детей женился в четвертый раз

В Пакистане 110-летний отец 12 сыновей и дочерей женился в четвертый раз

Кадр: 24newshd.tv

В Пакистане 110-летний долгожитель женился на 55-летней женщине. Об этом сообщает 24 News HD.

Свадьба, наделавшая много шума среди местных жителей, состоялась в округе Мансехра провинции Хайбер-Пахтунхва. Абдул Ханан Свати, являющийся отцом 12 детей, женился в четвертый раз в жизни. Вместе с внуками и правнуками семья молодожена насчитывает 84 человека.

На торжественной церемонии, прошедшей в местной мечети, присутствовали шесть сыновей и шесть дочерей жениха. Его очередной избранницей стала женщина из округа Баттаграм. Традиционный выкуп, который муж обязан передать жене после свадьбы, составил пять тысяч рупий (5,6 тысячи рублей).

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    Никита Савин
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