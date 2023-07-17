90-летний мужчина сыграл свадьбу с пятой женой и заявил о желании жениться еще

В Саудовской Аравии 90-летний долгожитель женился в пятый раз

Долгожитель из Саудовской Аравии сыграл свадьбу с пятой женой. Об этом сообщает Gulf News.

«Семейная жизнь — это акт веры и источник гордости перед Всемогущим, Господином миров, — заявил 90-летний Насера бин Дахайма бин Вахка Аль Муршиди Аль-Отайби после того, как женился в пятый раз. — Она приносит утешение, земное процветание и является секретом моего хорошего здоровья. Я призываю молодежь, которая колеблется, вступить в брак ради сохранения религии и полноценной жизни».

По мнению мужчины, старость не мешает браку. Хотя у него уже есть четверо детей, он отметил, что у него есть желание, чтобы их стало больше.

Ранее сообщалось, что 63-летний Абу Абдулла из Саудовской Аравии за свою жизнь женился и развелся с 53 женщинами. Мужчина рассказал, что таким образом пытался найти женщину, способную подарить ему душевный покой.