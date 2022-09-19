«Многоженец века» поженился 53 раза за 43 года

Times Now News: 63-летний Абу Абдулла из Саудовской Аравии поженился 53 раза

За свою жизнь 63-летний Абу Абдулла из Саудовской Аравии женился и развелся с 53 женщинами. Об этом сообщает Times Now News.

Мужчина рассказал, что таким образом пытался найти женщину, способную подарить ему душевный покой. «Когда я поженился в первый раз, я не планировал брать в жены больше одной женщины, потому что чувствовал себя комфортно, и у меня были дети», — рассказывает он. Однако через несколько лет в отношениях возникли проблемы, и Абдулла решил жениться снова. Когда между его женами возникли разногласия, он развелся с ними и женился на других.

Абдулла продолжал жениться и разводиться в течение 43 лет. Большинство жен были из Саудовской Аравии, однако он признается, что во время деловых поездок за границу связывал себя узами брака и с иностранками. Из-за большого количества браков мужчину прозвали «многоженцем века».

Спустя несколько десятилетий Абдулле удалось найти жену, с которой он почувствовал себя счастливым. Сейчас он состоит в браке с одной женщиной и не планирует жениться снова. «Каждый мужчина в мире хочет иметь одну женщину и остаться с ней навсегда. Стабильность можно обрести не только с молодой девушкой, но и с женщиной в возрасте», — утверждает мужчина.

Ранее сообщалось, что многоженец из Бразилии, который заключил неофициальный брак одновременно с девятью женщинами, лишился одной из жен и объяснил нежелание искать новую супругу намерением завести ребенка. По словам мужчины, ему неважно, какая из его жен станет матерью.