Лишившийся одной из девяти жен многоженец объяснил нежелание искать ей замену

Многоженец Артур О'Урсо лишился одной из девяти жен и решил заменить ее ребенком

Манекенщик Артур О'Урсо из Бразилии, который заключил неофициальный брак одновременно с девятью женщинами, лишился одной из жен и объяснил нежелание искать новую супругу намерением завести ребенка. Об этом пишет издание Daily Mirror.

Артур О'Урсо и его первая супруга Луана Казаки известны своим негативным отношением к моногамии. Чтобы отдать дань свободным отношениям, Казаки разрешила мужу жениться на еще восьми женщинах. Для этого ему пришлось обвенчаться с каждой из них в католической церкви в Сан-Паулу. Поскольку многоженство в Бразилии запрещено законом, брак не имел юридической силы.

Недавно одна из женщин заявила, что не хочет делить мужа с другими и потому не готова оставаться в таких отношениях. Многоженец признался, что его расстроило ее решение. Первоначально он хотел заменить ушедшую жену двумя новыми, но затем передумал и заявил, что хочет ребенка.

По словам манекенщика, ему неважно, какая из его жен станет матерью. Он объяснил, что часть из них готова к беременности, а часть — нет. «Я верю, что после того, как появится первый ребенок, и остальные увидят его, они обязательно захотят испытать то же самое», — предположил О'Урсо. Он также убежден, что вне зависимости от того, какая из жен родит, о новорожденном будет заботиться каждая.

Ранее сообщалось, что житель Зимбабве, который завел 16 жен и стал отцом 151 ребенка, планирует снова жениться. Мишек Няндоро из района Мбире утверждает, что полигамная семья — это проект, который он начал в 1983 году.