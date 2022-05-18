Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Лишившийся одной из девяти жен многоженец объяснил нежелание искать ей замену

Многоженец Артур О'Урсо лишился одной из девяти жен и решил заменить ее ребенком

Фото: Pixabay

Манекенщик Артур О'Урсо из Бразилии, который заключил неофициальный брак одновременно с девятью женщинами, лишился одной из жен и объяснил нежелание искать новую супругу намерением завести ребенка. Об этом пишет издание Daily Mirror.

Артур О'Урсо и его первая супруга Луана Казаки известны своим негативным отношением к моногамии. Чтобы отдать дань свободным отношениям, Казаки разрешила мужу жениться на еще восьми женщинах. Для этого ему пришлось обвенчаться с каждой из них в католической церкви в Сан-Паулу. Поскольку многоженство в Бразилии запрещено законом, брак не имел юридической силы.

Недавно одна из женщин заявила, что не хочет делить мужа с другими и потому не готова оставаться в таких отношениях. Многоженец признался, что его расстроило ее решение. Первоначально он хотел заменить ушедшую жену двумя новыми, но затем передумал и заявил, что хочет ребенка.

Материалы по теме:
Многоженец-феминист Как один мужчина смог завести пять жен и 25 детей и при этом сохранить любовь в семье?
Многоженец-феминистКак один мужчина смог завести пять жен и 25 детей и при этом сохранить любовь в семье?
7 марта 2021
Король-многоженец Как африканский правитель набирает гарем и скупает самолеты, пока его народ страдает от нищеты
Король-многоженецКак африканский правитель набирает гарем и скупает самолеты, пока его народ страдает от нищеты
4 апреля 2021

По словам манекенщика, ему неважно, какая из его жен станет матерью. Он объяснил, что часть из них готова к беременности, а часть — нет. «Я верю, что после того, как появится первый ребенок, и остальные увидят его, они обязательно захотят испытать то же самое», — предположил О'Урсо. Он также убежден, что вне зависимости от того, какая из жен родит, о новорожденном будет заботиться каждая.

Ранее сообщалось, что житель Зимбабве, который завел 16 жен и стал отцом 151 ребенка, планирует снова жениться. Мишек Няндоро из района Мбире утверждает, что полигамная семья — это проект, который он начал в 1983 году.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
Минобороны показало видео сдачи в плен украинских военных с «Азовстали»
Правительство Венесуэлы возобновило переговоры с оппозицией
Евросоюз предложил отдать попавшие под санкции активы для восстановления Украины
В Китае заявили о «новой волне безумия» в НАТО
Главный кардиолог Москвы назвала показатели опасного давления
Юрист объяснила порядок платы по кредиту при уходе банка из России
Уход западных компаний назвали неопасным для Китая
Нынешних европейских политиков назвали «политическим детским садом»
На Западе призвали не давать Украине «ложных надежд»
Китайцы назвали Россию самой близкой страной
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.