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Одна из девяти жен манекенщика соскучилась по моногамии и потребовала развод

В Бразилии одна из девяти жен Артура О'Урсо соскучилась по моногамии и потребовала развод

Фото: Annette Riedl / Globallookpress.com

В бразильском городе Сан-Паулу одна из девяти жен манекенщика Артура О'Урсо заявила, что соскучилась по моногамии и потребовала развод. Об этом сообщает Daily Mail.

Артур О'Урсо и его первая супруга Луана Казаки известны своим негативным отношением к моногамии. Чтобы отдать дань свободным отношениям, Казаки разрешила мужу жениться на еще восьми женщинах. По словам О'Урсо, все в полиаморной семье были счастливы и довольны, пока одна из супруг по имени Агата не заявила, что ей не нравится делить мужа с другими.

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«Она хотела, чтобы я принадлежал только ей. Это не имело смысла, потому что мы должны делиться. Я был очень опечален расставанием и еще больше удивлен ее оправданиями», — прокомментировал многоженец. Остальные семь жен заметили, что Агата никогда по-настоящему его не любила и присоединилась к полигамной семье лишь из любопытства.

О'Урсо поделился планами на будущее и заявил, что, несмотря на мечту иметь десять жен и ребенка от каждой из них, он пока не планирует искать замену Агате.

Ранее женатый на восьми женщинах уроженец Таиланда раскрыл секрет счастливой семейной жизни и рассказал о своих взглядах на брак. Как отметил таец, многие ошибочно считали, что он очень богат, раз может содержать такую семью.

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Евгения Черкасова
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