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20:02, 21 августа 2023Путешествия

Телеведущая Анфиса Чехова побывала в Монако и пожаловалась на цену еды

Телеведущая Анфиса Чехова заказала пасту в Монако и пожаловалась на ее цену

Фото: Nick Karvounis / Unsplash

Российская телеведущая Анфиса Чехова побывала в Монако и пожаловалась на невкусную еду и цены. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Чехова опубликовала видео заказанной пасты в томатном соусе и назвала ее «ложкой дегтя в красивой бочке меда». В прикрепленном к ролику снимке чека указано, что блюдо обошлось телеведущей в 38 евро (около 3,8 тысячи рублей). «Невкусно и непонятно, почему так стоит», — заключила она.

Ранее журналистка, телеведущая и блогерша Ксения Собчак раскритиковала туалет бизнес-зала в московском аэропорту Домодедово из-за планировки. На кадрах показана уборная, в которой унитаз расположен близко к стене, а висящий на ней держатель для бумаги еще больше уменьшает пространство для ног.

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    Зарина Дзагоева
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