Журналистка Ксения Собчак раскритиковала туалет бизнес-зала Домодедово из-за планировки

Журналистка, телеведущая и блогерша Ксения Собчак раскритиковала туалет бизнес-зала в московском аэропорту Домодедово из-за планировки. Соответствующее видео она опубликовала в своем Telegram-канале «Собчак».

На кадрах показана уборная, в которой унитаз расположен близко к стене, а висящий на ней держатель для бумаги еще больше уменьшает пространство для ног сидящего. Блогерша отметила, что сесть на такой унитаз — задача не из простых. «К вопросу о том, почему я ненавижу этот аэропорт. Дизайнеру привет», — отметила журналистка.

Ранее представители Домодедово ответили на критику Собчак, которая возмутилась внезапной учебной тревогой. Как пояснили сотрудники, в аэропорту регулярно проводят проверку всех систем для обеспечения безопасности — обычно сигнал сопровождается информацией, что оповещение проводится в тестовом режиме.