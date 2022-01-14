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В Домодедово ответили Собчак на сравнение аэропорта с помойкой

Представители Домодедово извинились перед Собчак за внезапную учебную тревогу в аэропорту
Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: @xenia_sobchak

Представители московского аэропорта Домодедово ответили на критику журналистки, телеведущей и блогерши Ксения Собчак, которая возмутилась внезапной учебной тревогой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе авиагавани.

Как пояснили сотрудники, в аэропорту регулярно проводят проверку всех систем для обеспечения безопасности — обычно сигнал сопровождается информацией о том, что оповещение проводится в тестовом режиме.

«Сегодня, 14 января, сигнал прозвучал между восемью и девятью часами. Приносим извинения за возможные неудобства», — добавили в пресс-службе.

Ранее в январе Собчак написала в социальных сетях пост, в котором пожаловалась на внезапную пожарную тревогу и сравнила аэропорт с помойкой. По ее словам, она оказалась учебной, однако пассажиров об этом не предупредили.

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Мария Гейн
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