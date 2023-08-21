Россияне описали ситуацию на пляжах Анапы фразой «не отдых, а дурдом»

Переполненные туристами пляжи Анапы попали на видео

Переполненные пляжи Анапы сняли на видео и описали фразой «не отдых, а дурдом». Ролик с популярного российского курорта опубликовал Telegram-канал «Краснодар край».

На кадрах, распространенных в сети, видно, что на пляжи Анапы пришли толпы туристов. Все лежачие места заняты, поэтому некоторым отдыхающим приходится загорать, стоя в воде под раскаленным солнцем.

Однако в море ситуация не лучше. Чтобы попасть в него, люди выстраиваются в целые очереди. «Разве это отдых? — задаются вопросом пользователи сети. — Очередь в воду, а на берегу того и гляди на голову наступят. А о чистоте воды вообще молчу, там воды и мочи — 50 на 50».

«Вот это дурдом, такой отдых даром не нужен», — написал другой комментатор.