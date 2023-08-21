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16:25, 21 августа 2023Культура

Новая часть «Трансформеров» установила антирекорд по кассовым сборам

«Трансформеры: Восхождение Звероботов» установили антирекорд по кассовым сборам

Кадр: фильм «Трансформеры: Восхождение Звероботов»

Новая часть кинофраншизы «Трансформеры» установила антирекорд по кассовым сборам. Об этом сообщает The Direct.

Картина «Трансформеры: Восхождение Звероботов» собрала 437 миллионов долларов за два месяца со дня релиза, что является худшим результатом среди лент франшизы.

В 2017 году фильм «Трансформеры: Последний рыцарь» установил антирекорд по кассовым сборам среди всех частей франшизы по итогам первого уик-энда. За первые выходные проката картина заработала 69,1 миллиона долларов в американских кинотеатрах.

Первые «Трансформеры» были сняты в 2007 году и заработали в американском прокате 70,5 миллиона долларов за первые выходные.

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    Варвара Кошечкина
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