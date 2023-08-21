Пентагон: Госдеп США одобрил продажу Польше вертолетов AH-64E Apache на $12 млрд

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Польше вертолетов AH-64E Apache и других систем на 12 миллиардов долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

Согласно заявлению агентства, Варшава запросила у Вашингтона продажу 96 ударных вертолетов такого типа, сопутствующее оборудование и вооружения, а также техническую поддержку.

Администрация США уже уведомила Конгресс о данном решении. У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.