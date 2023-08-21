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14:48, 21 августа 2023Россия

Российских школьников начнут учить противодействию беспилотникам

В России в школьную программу военной подготовки включили тему беспилотников

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В российских школах в рамках программы начальной военной подготовки появится тема противодействия и использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рабочую программу курса.

Отмечается, что курс предполагает обучение школьников противодействию БПЛА противника, а также проведению разведки и использованию беспилотников на поле боя.

«Модуль № 3 "Основы технической подготовки и связи"... иметь представление о способах боевого применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ведения разведки местности с помощью БПЛА; знать алгоритм противодействия БПЛА противника; выполнять практические действия по управлению БПЛА», — говорится в документе.

Ранее замдиректора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Анна Тимофеева сообщила, что в 2024 году в российских школах появится предмет «Основы безопасности и защита Родины». По ее словам, в состав рабочей группы войдут представители Минобороны и МЧС России.

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