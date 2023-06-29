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12:31, 29 июня 2023Россия

В России захотели обучать школьников защите Родины

Минпросвещения: в российских школах появится предмет «Основа безопасности и защита Родины»

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В 2024 году в российских школах появится предмет «Основа безопасности и защита Родины». Об этом сообщила замдиректора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Анна Тимофеева, чьи слова приводит ТАСС.

По ее словам, в состав рабочей группы войдут представители Минобороны и МЧС России.

«Параллельно мы будем вести работу над новым учебником для основной и средней школы. То есть весь этот процесс будет запущен одновременно», — добавила Тимофеева.

Она отметила, что на данный момент в школах наблюдается дефицит преподавателей по ОБЖ и уроку технологии, однако эту проблему можно решить с помощью программ переподготовки.

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что процесс создания нового учебника истории шел непросто. Он отметил, что для понимания всех протекающих процессов крайне важно тщательное изучение фактов. Также, говоря о возможности создания единых учебников по другим предметам, министр отметил, что специалистами ведомства были отобраны лучшие пособия еще советских времен.

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    Никита Абрамов
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