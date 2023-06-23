Кравцов рассказал о непростом процессе создания нового учебника истории

Глава Минпросвещения Кравцов назвал процесс создания нового учебника истории непростым

Процесс создания нового учебника по истории шел непросто, рассказал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее министр сообщал о создании нового учебника по истории, который будет единым для всех школ, но для разных уровней преподавания предмета будут разные учебники.

Работу над созданием пособия возглавил помощник президента России Владимир Мединский. В него войдут как начало специальной военной операции, вхождение в состав страны четырех новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей — так и санкционное давление. Авторами учебника также стали ректор МГИМО Анатолий Торкунов и руководитель Института всеобщей истории РАН академик Александр Чубарьян.

Кравцов отметил, что для понимания всех протекающих процессов крайне важно тщательное изучение фактов. Говоря о возможности создания единых учебников по другим предметам, министр отметил, что специалистами ведомства были отобраны лучшие пособия еще советских времен, их доработали с учетом современных достижений науки.

В новых российских учебниках истории для 10-х классов для доступа к достоверной информации появятся QR-коды.