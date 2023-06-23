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17:41, 23 июня 2023Россия

Кравцов рассказал о непростом процессе создания нового учебника истории

Глава Минпросвещения Кравцов назвал процесс создания нового учебника истории непростым
Сергей Кравцов

Сергей Кравцов. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Процесс создания нового учебника по истории шел непросто, рассказал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее министр сообщал о создании нового учебника по истории, который будет единым для всех школ, но для разных уровней преподавания предмета будут разные учебники.

Работу над созданием пособия возглавил помощник президента России Владимир Мединский. В него войдут как начало специальной военной операции, вхождение в состав страны четырех новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей — так и санкционное давление. Авторами учебника также стали ректор МГИМО Анатолий Торкунов и руководитель Института всеобщей истории РАН академик Александр Чубарьян.

Кравцов отметил, что для понимания всех протекающих процессов крайне важно тщательное изучение фактов. Говоря о возможности создания единых учебников по другим предметам, министр отметил, что специалистами ведомства были отобраны лучшие пособия еще советских времен, их доработали с учетом современных достижений науки.

В новых российских учебниках истории для 10-х классов для доступа к достоверной информации появятся QR-коды.

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    Евгения Куликова
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