В российских учебниках истории появятся QR-коды

Кравцов: QR-коды для доступа к достоверной информации появятся в новых учебниках истории

QR-коды для доступа к достоверной информации появятся в новых российских учебниках истории для 10-х классов. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в интервью РИА Новости.

По его мнению, учебник получился очень интересным. «Мурашки по телу идут. Герои, факты. Впервые в учебнике мы имеем возможность через QR-код обратиться к достоверным фактам, достоверной информации», — отметил Кравцов.

Глава Минпросвещения также указал, что в учебники встроят карты с присоединенными регионами и портреты участников боевых действий на Украине. По словам Кравцова, учебники дополнят, когда закончится спецоперация.

До этого глава Минпросвещения впервые показал рукопись нового учебника истории для десятиклассников. По его словам, книга охватит период с 1914 по 1945 год — революцию, историю Советского Союза.

Ранее сообщалось, что Министерство просвещения России рассматривает вариант переименования школьного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в «Основы безопасности и защита Родины».