РИА Новости: военные ВС РФ рассказали о сожжении американских Bradley из РПГ

Военные из 71-го гвардейского мотострелкового полка Вооруженных сил России (ВС РФ) рассказали о сожженных американских Bradley на запорожском направлении. Их слова передает РИА Новости.

Как рассказал командир роты с позывным Админ, Bradley смогли доехать до российских окопов, поэтому под его командованием пехоте пришлось их уничтожать с помощью РПГ. «ПТУРы, можно сказать, на 90 процентов сжигали технику. Артиллерия очень сильно помогала, саперы наши», — добавил боец с позывным Монах.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о «перемалывании» российскими военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. По информации Рогова, российские силы продолжают удерживать позиции в Работино. Кроме того, по украинским позициям наносятся артиллерийские удары и удары фронтовой авиации, в том числе и бомбами ФАБ-500.