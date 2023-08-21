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03:02, 21 августа 2023Бывший СССР

Рогов заявил о «перемалывании» российскими силами ВСУ в Запорожской области

Владимир Рогов: ВС РФ перемалывают элиту ВСУ около Работино Запорожской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о «перемалывании» российскими военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом он написал в своем Telegram.

По информации Рогова, российские силы продолжают удерживать позиции в Работино. Кроме того, по украинским позициям наносятся артиллерийские удары и удары фронтовой авиации, в том числе и бомбами ФАБ-500. «Наши спартанцы перемалывают элиту, которую командование ВСУ держало в резерве для главного этапа контрнаступа», — добавил он. Рогов отметил, что украинские силы уже несколько раз пытались закрепиться на севере Работино, однако были выбиты оттуда.

Похожее заявление Владимир Рогов делал 18 августа. До этого сообщалось, что Киев отправил на фронт 82-ю десантно-штурмовую бригаду, которая является последним крупным подразделением.

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    Марина Совина
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