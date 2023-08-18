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15:41, 18 августа 2023Бывший СССР

В Запорожской области заявили о «перемалывании» элитных частей ВСУ

Рогов заявил, что силы РФ «перемалывают» элитные части ВСУ у села Работино

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Армия России «перемалывает» элитные части Вооруженных сил Украины (ВСУ) на первой линии обороны в районе села Работино на запорожском направлении. Об этом заявил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сегодня с раннего утра возобновились активные действия. Воюет элита ВСУ из 10-го армейского корпуса, хваленые подразделения, которые просто перемалываются на нашей первой линии обороны», — сказал он и добавил, что до этого украинские войска пытались закрепиться на северных окраинах села. Рогов также отметил активность боевых действий.

Он уточнил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) накрывали ВСУ артиллерийским и минометным огнем, шли стрелковые бои. По его словам, ночью украинские войска удалось уничтожить и выбить из населенного пункта.

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    Кристина Есикова
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