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05:09, 16 августа 2023Мир

Киев бросил в бой последнее крупное подразделение

Forbes: Киев бросил на фронт последнее крупное резервное подразделение

Фото: Edgar Gutiаrrez / Keystone Press Agency / Global Look Press

Киев отправил на фронт 82-ю десантно-штурмовую бригаду. Это последнее крупное подразделение, которое Вооруженные силы Украины (ВСУ) держали в резерве, написал в своей статье для издания Forbes обозреватель Дэвид Экс.

«82-я десантно-штурмовая бригада численностью в 2000 человек, укомплектованная боевыми машинами Marder и Stryker, вступила в бой в районе Работино в Запорожской области на юге Украины», — отметил он.

Журналист предупредил, что такой шаг является хорошей и плохой новостью для контрнаступления Киева.

«Когда 46-я и 82-я бригады отступят для отдыха и ремонта, может не оказаться столь же мощных свежих бригад, которые могли бы заменить их», — уточнил Экс.

По его словам, если «русские удержат в Работино свои позиции, то они могут оказаться в состоянии нанести ответный удар украинцам».

Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили резервы под Купянск, где Российская армия ведет наступление. В свою очередь, немецкое издание Der Spiegel заявило, что наступление российских войск на Купянск происходит в неблагоприятное для Украины время. Отмечается, что ВСУ пытаются прорвать российские оборонительные рубежи на юге. А российская армия «создает новый очаг возгорания на северо-востоке».

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    Марина Совина
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