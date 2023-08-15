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14:40, 15 августа 2023Бывший СССР

Украина перебросила резервы под Купянск

Представитель ВСУ Череватый сообщил о переброске резервов Украины под Купянск

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили резервы под Купянск, где Российская армия ведет наступление, сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. Его слова передает Telegram-канал «Политика страны».

«Были отданы непосредственные четкие приказы на построение эшелонированной обороны. Ужесточены наши огневые позиции, предоставлены определенные методические рекомендации, перекинуты резервы», — также рассказал он.

Ранее немецкое издание Der Spiegel заявило, что наступление российских войск на Купянск происходит в неблагоприятное для Украины время. Отмечается, что ВСУ пытаются прорвать российские оборонительные рубежи на юге, в то время как армия РФ «создает новый возгорания на северо-востоке».

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    Алевтина Запольская
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