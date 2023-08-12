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01:20, 12 августа 2023Интернет и СМИ

Время наступления России на Купянск назвали неблагоприятным для Украины

Der Spiegel: наступление РФ на Купянск происходит в неподходящий для ВСУ момент

Фото: Viktoriia Yakymenko / Reuters

Наступление российских войск на Купянск происходит в неблагоприятное для Украины время. На это обратил внимание журнал Der Spiegel.

Автор статьи отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются прорвать российские оборонительные рубежи на юге, в то время как армия РФ «создает новый возгорания на северо-востоке». Как считают эксперты, наступление на Купянск происходит для того, чтобы Киев отвел войска с южного направления. Это, в свою очередь, еще больше замедлит ход контрнаступления ВСУ.

При этом автор материала указывает, что обе стороны конфликта преследуют одну и ту же цель: вывести войска противника с юга.

7 августа заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр назвала купянское направление самой горячей точкой на фронте. По ее мнению, российские войска планируют закрепиться на территориях Харьковской области.

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    Марина Совина
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