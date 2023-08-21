Грузооборот Бердянского порта увеличат

Власти задумали увеличить грузооборот Бердянского порта до 3,5 млн тонн в год

Власти Запорожской области задумали увеличить грузооборот Бердянского порта до 3,5 миллиона тонн в год. Об этом говорится в программе развития региона на ближайшие 10 лет, передает РИА Новости.

Главной задачей развития названо налаживание межрегиональной интеграции с другими южными регионами России. Для этого планируется провести ремонт всей дорожной сети и нарастить грузооборот порта до 3,5 миллиона тонн в год. Кроме того, до 21 миллиона тонн в год планируется увеличить грузооборот предприятия «Мелитопольская железная дорога».

Помимо этого, власти рассчитывают полностью модернизировать энергетический комплекс региона, а также обеспечить качественным газоснабжением всех жителей области.

В мае первое судно с зерном из Донецкой народной республики загрузилось в Мариупольском морском торговом порту. Поставкой зерна займутся суда под управлением Федерального автономного учреждения «РосКапСтрой», которое доставляет в Мариуполь строительные материалы.