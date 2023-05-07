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18:53, 7 мая 2023Россия

Пушилин заявил о загрузке первого судна с зерном из ДНР

Пушилин: в Мариупольском порту загрузилось первое судно с зерном из ДНР

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В Мариупольском морском торговом порту загрузилось первое судно с зерном из Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил врио главы региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Организация вывоза зерна за пределы республики позволит оживить один из важнейших секторов экономики — сельское хозяйство. Порт может оправлять зерно и из соседних регионов», — заявил он.

Пушилин добавил, что поставкой зерна займутся суда под управлением Федерального автономного учреждения (ФАУ) «РосКапСтрой», которое доставляет в Мариуполь строительные материалы.

Использование порта для получения строительных материалов и отправки зерна, по словам главы ДНР, позволит удешевить логистику, а также ощутимо разгрузить контрольно-пропускные пункты (КПП) на дорогах.

В феврале в ДНР заявили, что отправка грузов из порта Мариуполя начнется летом 2023 года. Первым делом в другие российские регионы власти республики обещали направить зерно, уголь и гранит.

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Алевтина Запольская
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