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10:38, 4 февраля 2023Россия

В ДНР рассказали о сроках начала отправки грузов из порта Мариуполя

В ДНР рассказали, что планируют начать отправку грузов из порта Мариуполя летом 2023 года

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Власти Донецкой народной республики (ДНР) рассчитывают начать отправку грузов из порта Мариуполя летом 2023 года. О сроках рассказал председатель правительства республики Виталий Хоценко, передает ТАСС.

Летом планируется начать вывоз зерна, угля и гранита в регионы России. Хоценко добавил, что на данный момент порт работает на ввоз грузов и строительных материалов.

«Порт исторически здесь в Мариуполе был экспортным с учетом того, что здесь идет добыча угля, собирается подсолнечник, зерно, работает металлургическая промышленность», — уточнил он.

В ноябре 2022 года глава Росморречфлота Захарий Джиоев рассказал, что в настоящее время проводится обследование состояния инфраструктуры портов территорий, вошедших в состав России. Основное внимание сосредоточено на двух портах — Мариуполь и Бердянск. По словам Джиоева, необходимо привести в порядок акваторию, средства навигационного обеспечения, тыловую инфраструктуру.

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Сергей Истомин
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