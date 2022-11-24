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07:34, 24 ноября 2022Россия

Глава Росморречфлота рассказал о планах на порты Донбасса и Запорожья

Глава Росморречфлота рассказал, что Россия будет делать с портами Донбасса и Запорожья

Фото: Пресс-служба представительства ДНР / РИА Новости

Глава Росморречфлота Захарий Джиоев в интервью РБК рассказал, что Россия будет делать с портами территорий, вошедших в состав страны, и во сколько обойдется приведение их инфраструктуры в порядок.

По словам Джиоева, мастер-план по использованию новых территорий будет готов до конца года. В настоящее время проводится обследование состояния инфраструктуры. Основное внимание сосредоточено на двух портах — Мариуполь и Бердянск. «Есть необходимость приведения в порядок акватории, средств навигационного обеспечения, тыловой инфраструктуры — складского хозяйства и перегрузочных машин», — отметил глава Росморречфлота.

Также ведется работа по сформированию системы управления портами, аналогичной остальным территориям России. Джиоев отметил, что первые оценки вложений были достаточно масштабными. Однако при осмотре стало понятно, что необходимости в крупных тратах нет — гидротехника находится в хорошем состоянии. Точную сумму собеседник издания называть не стал, но уточнил, что она гораздо меньше 10 миллиардов рублей.

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Екатерина Подвигина
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