Певица обнажила грудь ради прав женщин

Певица из Испании обнажила грудь во время выступления

Певица Эва Амараль обнажила грудь во время выступления на музыкальном фестивале в Испании. Об этом сообщает издание The Guardian.

Амараль была одним из хедлайнеров фестиваля Sonorama в городе Аранда-де-Дуэро. Во время композиции Revolución она сняла красный топ с блестками и бросила его на пол. Певица объяснила свой поступок борьбой за право женщин на обнажение и свободу делать то, что нравится, не боясь осуждения и позора.

Певица прокричала имена других исполнительниц, которые пострадали из-за оголения груди на сцене.

Это для Росио, для Ригоберты, для Захары, для Мирен и для Бебе, для нас всех. Потому что никто не может забрать у нас благородство наготы. Благородство нашей хрупкости и нашей силы. Нас слишком много, чтобы остановить нас Ева Амарал

В Испании публичное обнажение с 1970-х годов используется в протестах против строгих католических порядков. В июне полиция остановила концерт певицы Росио Саис, снявшей майку во время исполнения песни Como yo te Amo. Ранее в Толедо запретили афиши концерта певицы Bebe, на которых она была изображена с голой грудью. Поводом для этого стали жалобы верующих, которые сочли афиши оскорблением образа Богородицы.

Ранее сообщалось о пластическом хирурге из США, которая транслировала в TikTok операции по липосакции и бразильской подтяжке ягодиц и лишилась лицензии. Это произошло из-за осложнений у одной из пациенток.