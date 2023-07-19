Пластического хирурга лишили лицензии из-за трансляции операций в сети

Пластический хирург лишилась практики из-за диалогов с подписчиками во время операций

Пластический хирург из США транслировала в TikTok операции по подтяжке кожи, липосакции и бразильской подтяжке ягодиц, после чего лишилась лицензии. Об этом сообщает Insider.

Медицинский совет Огайо постановил лишить права вести медицинскую практику в штате Катарин Грейв, также известную пациентам и подписчикам как Доктор Рокси из «Пластических операций Рокси». Действие ее лицензии было приостановлено еще в ноябре 2022 года.

В материалах расследования детально описано, что именно делала хирург во время трансляций в сети и как это отразилось на состоянии пациентов. «Во время некоторых видео/эфиров вы включаетесь в диалог со зрителями и отвечаете на их вопросы, в то время как операция все еще продолжается», — сказано в обращении совета к врачу.

Трансляция отвлекала Грейв, которая должна была постоянно пальпировать ткани пациентки, проводя липосакцию, и внимательно следить за кончиком канюли. Грейв также не предоставила женщине инструкции по реабилитации и мониторингу состояния после выписки. Все это привело к серьезным осложнениям.

Впоследствии пациентке понадобилась срочная медицинская помощь из-за прокола кишечника и некроза мягких тканей в результате инфекции. Пострадавшей также делали пересадку кожи. Кроме того, у пациентки диагностировали печеночную энцефалопатию: состояние, при котором мозг начинает постепенно отказывать из-за того, что печень не выводит токсины из крови.

Еще одна пациентка Грейв обратилась к Медицинскому совету после операции по подтяжке груди, которая тоже вызвала серьезные осложнения.

Ранее сообщалось, что у потратившей миллионы на пластические операции 30-летней канадской модели Мэри Магдалин разорвался грудной имплант. Женщина не почувствовала боли во время разрыва импланта и поняла, что произошло, только когда услышала хлопок.