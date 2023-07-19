Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:56, 19 июля 2023Из жизни

Пластического хирурга лишили лицензии из-за трансляции операций в сети

Пластический хирург лишилась практики из-за диалогов с подписчиками во время операций

Фото: Piron Guillaume / Unsplash

Пластический хирург из США транслировала в TikTok операции по подтяжке кожи, липосакции и бразильской подтяжке ягодиц, после чего лишилась лицензии. Об этом сообщает Insider.

Медицинский совет Огайо постановил лишить права вести медицинскую практику в штате Катарин Грейв, также известную пациентам и подписчикам как Доктор Рокси из «Пластических операций Рокси». Действие ее лицензии было приостановлено еще в ноябре 2022 года.

В материалах расследования детально описано, что именно делала хирург во время трансляций в сети и как это отразилось на состоянии пациентов. «Во время некоторых видео/эфиров вы включаетесь в диалог со зрителями и отвечаете на их вопросы, в то время как операция все еще продолжается», — сказано в обращении совета к врачу.

Материалы по теме:
«Я думала: вот так закончится моя жизнь» Что испытывают люди, внезапно проснувшиеся во время операции, и почему это происходит?
«Я думала: вот так закончится моя жизнь» Что испытывают люди, внезапно проснувшиеся во время операции, и почему это происходит?
8 февраля 2021
В ногу со временем. Как технологии вернут возможность незрячим видеть, а инвалидам — свободно передвигаться
В ногу со временем.Как технологии вернут возможность незрячим видеть, а инвалидам — свободно передвигаться
12 ноября 2021

Трансляция отвлекала Грейв, которая должна была постоянно пальпировать ткани пациентки, проводя липосакцию, и внимательно следить за кончиком канюли. Грейв также не предоставила женщине инструкции по реабилитации и мониторингу состояния после выписки. Все это привело к серьезным осложнениям.

Впоследствии пациентке понадобилась срочная медицинская помощь из-за прокола кишечника и некроза мягких тканей в результате инфекции. Пострадавшей также делали пересадку кожи. Кроме того, у пациентки диагностировали печеночную энцефалопатию: состояние, при котором мозг начинает постепенно отказывать из-за того, что печень не выводит токсины из крови.

Еще одна пациентка Грейв обратилась к Медицинскому совету после операции по подтяжке груди, которая тоже вызвала серьезные осложнения.

Ранее сообщалось, что у потратившей миллионы на пластические операции 30-летней канадской модели Мэри Магдалин разорвался грудной имплант. Женщина не почувствовала боли во время разрыва импланта и поняла, что произошло, только когда услышала хлопок.

Что думаешь? Оцени!
    Антонина Черташ
    Обсудить
    Последние новости

    В Крыму загорелся склад боеприпасов. Власти эвакуируют две тысячи человек из четырех населенных пунктов

    Звезда «Оппенгеймера» сел на строгую диету ради главной роли

    Россиянина задержали за попытку поджечь военную технику на полигоне

    Пластического хирурга лишили лицензии из-за трансляции операций в сети

    Экс-глава Пентагона допустил выход США из НАТО

    В Москве открыли путепровод с внутренней стороны МКАД на трассу М-4 «Дон»

    Легковушка с людьми упала в пруд на юге Москвы

    Аксенов уточнил схему объезда «Тавриды» в районе пожара на полигоне в Крыму

    Российский суд приговорил агента украинской разведки к 12 годам лишения свободы

    Появилось видео уничтожения техники ВСУ на запорожском направлении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости